У Києві за підтримки християнських організацій відбудеться конференція для прийомних сімей

У Києві 16-18 листопада відбудеться конференція «Зміцнюючи сім'ї», головним завданням якої є підтримка прийомних сімей та сімей опікунів.

Організаторами заходу виступили християнські асоціації «Еммануїл» і «Україна без сиріт», проект «Ти будеш знайдений» та громадська організація «Інститут травми розвитку дитини», повідомляє сайт руху «Територія відповідальності».

«Ми знаємо, що піклуватися і виховувати дітей з травматичним минулим нелегко. Часто батькам доводиться жертвувати своїми інтересами і ставити під удар свій шлюб. Часом опускаються руки, і здається, що тане надія. Саме тому ми проводимо нашу конференцію», – йдеться на сайті організаторів заходу.

Зазначається, що мета конференції полягає в тому, щоб дати прийомним сім'ям можливість відновити сили, освіжити батьківські почуття, згадати забуті і дізнатися нові стратегії виховання, а також поспілкуватися з іншими батьками.