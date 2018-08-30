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У Києві за підтримки християнських організацій відбудеться конференція для прийомних сімей

07:07, 30 серпня 2018
Суспільство
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Конференція «Зміцнюючи сім'ї» запланована на середину листопада / territoriao.info

Організаторами заходу виступили християнські асоціації «Еммануїл» і «Україна без сиріт», проект «Ти будеш знайдений» та громадська організація «Інститут травми розвитку дитини», повідомляє сайт руху «Територія відповідальності».

«Ми знаємо, що піклуватися і виховувати дітей з травматичним минулим нелегко. Часто батькам доводиться жертвувати своїми інтересами і ставити під удар свій шлюб. Часом опускаються руки, і здається, що тане надія. Саме тому ми проводимо нашу конференцію», – йдеться на сайті організаторів заходу.

Зазначається, що мета конференції полягає в тому, щоб дати прийомним сім'ям можливість відновити сили, освіжити батьківські почуття, згадати забуті і дізнатися нові стратегії виховання, а також поспілкуватися з іншими батьками.

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