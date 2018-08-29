На Франківщині презентували виставку галицьких ікон Богородиці XVIII–XX ст.

Напередодні великого християнського свята – Успіння Пресвятої Богородиці – у Картинній галереї Національного заповідника «Давній Галич» відбулося відкриття виставки галицьких ікон ХVІІІ–ХХ ст. з архікатедрального собору Святого Воскресіння (місто Івано-Франківськ).

Виставка ікон діятиме до Свята Покрови Пресвятої Богородиці, повідомляє сайт заповідника "Давній Галич".

Організатор виставки завідувач науково-освітнього відділу, кандидат історичних наук Андрій Стасюк насамперед надав слово Галицькому деканові УГКЦ о. Ігореві Броновському, який розпочав захід з молитви та поблагословив присутніх на подальшу працю.

"Діву Марію люблять і шанують у нашому народі, до неї звертаються з проханням про допомогу, – сказав священик. – В кожному образі є щось надзвичайно величне і святе. Водночас вони не подібні один до одного. Перед ними молилося багато людей, тож усі образи, розміщені в цьому залі, – намолені".

Як зазначив Андрій Стасюк, ще в давнину князі посвятили землю Прикарпаття Богородиці. Про це свідчать храми, присвячені Пречистій, зокрема й Успенський собор у Крилосі.

Заступник генерального директора Національного заповідника «Давній Галич», кандидат історичних наук Семен Побуцький наголосив у своєму слові, що виставка демонструє високу духовність і великий мистецький хист українського народу.

"У перспективі ми маємо намір зібрати ікони усіх 25-и Святих Таїнств і запросити священиків і галичан для молитви на вервиці", – повідомив Семен Побуцький.