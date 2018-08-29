Архієпископу УПЦ КП відмовили у помилуванні Сенцова

Архиєпископ УПЦ КП Климент (Кущ) вкотре отримав відмову від російської влади помилувати політв'язня Олега Сенцова.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група" з посиланням на відповідь комісії Ямало-Ненецького автономного округу на особисте звернення архієпископа УПЦ КП до президента РФ.

Мовляв, для початку процедури помилування український політв'язень Олег Сенцов повинен самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з відповідним проханням у письмовій формі і передати його адміністрації виправної установи, в якому він знаходиться.

Священик отримав аналогічну відповідь на прохання прискорити розгляд звернення матері Олега Сенцова про помилування сина, яке він відправив 8 серпня в комісію про помилування Ямало-Ненецького автономного округу РФ.