У селищі під Донецьком під обстріл потрапила церква

У непідконтрольному українській владі селищі міського типу Старомихайлівка, яке знаходиться в 15 кілометрах на захід від Донецька, під обстріл потрапили кілька цивільних об'єктів, у тому числі будівля церкви.

Про це повідомляють «Новини Донбасу» з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

26 серпня патруль місії зафіксував свіжі воронки приблизно в 20 метрах на захід від церкви на вулиці Калініна, 7, і в 4 метрах на південь від примикаючої до церкви одноповерхової будівлі. У зовнішній західній стіні храму члени СММ виявили свіжі пробоїни.

Спостерігачі побачили, що в одноповерховій будівлі вибито 3 вікна, що виходять на південь, а на дверях є сліди від осколків. За оцінкою СММ, пошкодження виникли внаслідок попадання снаряда бойової машини піхоти, випущеного з південно-західного напрямку.