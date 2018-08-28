Лауреатом премії Стуса вперше став священнослужитель – єпископ УГКЦ

Лауреатом цьогорічної премії імені Василя Стуса, вручення якої відбулося у Києві, став президент Українського католицького університету, єпископ Української греко-католицької церкви Борис Ґудзяк.

Про це повідомляє Український центр Міжнародного ПЕН-Клубу на своїй сторінці у фейсбук.

Владика Борис став першим представником духовенства, якого відзначили цією премією, пише "Новинарня".

“Для мене це велика честь. Я з юності виховувався на спадщині Стуса та інших дисидентів. Коли я був ще в школі, в 12-13 років, ми 12 січня щороку голодували на заклик Чорновола. І ці заощадженні копійки ми використовували на купівлю марок та листівок, щоб писати дисидентам”, – сказав Ґудзяк під час свого виступу.

У своїй промові єпископ також згадав українського режисера Олега Сенцова, який вже понад 100 днів голодує у російській колонії у місті Лабитнангі.

“Стус – жива історія і позиція, його премія – виклик і обов’язок. Це наш час і, на жаль, наші дилеми. Особливо зараз, коли за полярним колом карається Олег Сенцов, перейшовши ще одну нелюдську відмітку болю і страждань – сто днів голодування”, – заявив єпископ.

Премію імені Василя Стуса з 1989 року присуджують літераторам, митцям, режисерам за особливий внесок в українську культуру та активну громадянську позицію.

З 2016 року премію вручає український осередок міжнародного ПЕН-клубу.

Лауреатами премії у різні роки були Сергій Жадан, Іван Світличний, Надія Світлична, Марія Бурмака, Ольга Богомолець, Галина Севрук, Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська та інші.