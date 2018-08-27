У Львові під час похорону військового сталася бійка між язичниками і християнами

У неділю, 26 серпня, під час похорону загиблого на фронті Мар'яна Найди близько сотні чоловіків у чорних футболках намагалися перешкодити похованню військового.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній директор Личаківського цвинтаря Ігор Гавришкевич, який став очевидцем події.

"... В їхній розмові було чути про язичництво, про рунвіру та офіційно у мікрофон про те, як ховали вікінгів з мечем і сокирою, про нібито заповіт загиблого поховати його за їхнім звичаєм, бо він був їх другом. Один таки поклав сокиру в труну і нагадав про традицію спалення", – розповів Гавришкевич.

За його словами, коли отець Степан Сус просив не перешкоджати похованню, чоловіки у чорних футболках, які представились друзями загиблого, почали нецензурно висловлюватись і погрожували йому.

Під час похорону також сталася бійка між військовими і чоловіками, які представились друзями загиблого, передає ZAXID.NET.