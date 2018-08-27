11 українських чиновників задекларували власні каплиці та храми

Криптовалюти, мільйонні виграші у лотереї, “Лексуси” по ціні “Жигулів” - українські держслужбовці не припиняють дивувати.

Цього разу аналітики проекту “Декларації” (Bihus.Info) нарахували 11 чиновників, які вирішили: “Якщо молитися - то у власній церкві”.

На першому місці рейтингу опинилася колишня інспекторка Харківської митниці ДФС Ірина Табака. У її декларації перед звільненням можна побачити недобудовану каплицю площею 295 кв. м. Проте знаходиться вона все ж у власності Релігійного управління Харківського екзархату Української Греко-Католицької Церкви і знаходиться в користуванні чоловіка Ірини Табаки, який є священиком.

А от друга фіналістка, державний реєстратор Богородчанської селищної ради Івано-Франківської області Орися Гринишин, сама володіє 90% будівлі в'їздової брами Домініканського монастиря ХVІІІ століття. Інші 10% належать завідувачу Богородчанської районної державної нотаріальної контори Іванові Войташеку, проте задекларував він їх як просте нежитлове приміщення, скромно змовчавши в описі майна, що це саме церква.

Монастирем святого Йосипа площею 273,7 кв. м володіє і чоловік провідної спеціалістки Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області Лесі Домітрак. А новопризначений суддя Конституційного суду Сергій Головатий задекларував 200-метрову Свято-Покровську церкву в селищі Вільшана Черкаської області, яка була споруджена його коштом.

І замикає топ-5 рейтингу депутат Миколаївської селищної ради Дніпропетровської області і за сумісництвом настоятель двох храмів Іван Батіг, який вніс у декларацію оренду одного за своїх “робочих місць” - церкви у селі Широка Дача площею 200 кв. м.

Також культові споруди задекларували депутатка Старокостянтинівської райради Хмельницької області Олена Фурсова (храм площею 175,8 кв. м), головний держінспектор Чернівецької митниці Михайло Москалов (недобудована капличка площею 70 кв. м), консультант Апарату Верховної Ради Олена Куцел (каплиця площею 65,4 кв. м), народний депутат Михайло Папієв (капличка площею 28 кв. м) і суддя Верховного Суду Микола Лагнюк (капличка площею 16 кв. м).