Поліція відкрила справу на голову села за передачу храму УПЦ у власність УПЦ КП

Поліція відкрила справу на голову села за передачу храму Української Православної Церкви у власність Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Храм на честь Успіння Пресвятої Богородиці, що у селі Старий Гвіздець Івано-Франківської області, громаді Київського Патріархату передали депутати сільради, повідомляє «Правий сектор».

Голова сільради Михайло Дяків неодноразово стверджував, що «храм є власністю села».

В Івано-Франківській ОДА повідомили, що храм належить державі, а не територіальній громаді. Тому питання щодо володіння та використання храму повинні вирішуватися Івано-Франківською облдержадміністрацією.

Відтак поліція відкрила справу на голову сільради за зловживання службовими обов'язками.