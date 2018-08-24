В УПЦ заявляють про перешкоджання будівництву храму у Рівному

У Рівному група націонал-радикалів під керівництвом депутатів місцевих органів самоврядування влаштували пікет, вимагаючи припинити будівництво нового храму Української Православної Церкви.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на кореспондента єпархії.

Збирати прибічників на політичний мітинг націоналісти почали ще за кілька днів, анонсуючи захід у соцмережах, на Інтернет-ресурсах, розвішуючи оголошення на стовпах.

Ввечері 22 серпня до тимчасово зведеної каплиці на честь преподобного Серафима Саровського, що розташована у Рівному на вулиці Дачній, учасників пікету організовано почали підвозити на автомобілях. Прибуло близько 50-ти мітингувальників. Серед них були агресивно налаштовані пенсіонерки, які грубо ображали священиків УПЦ, погрожували їм. Націонал-радикали вимагали не тільки припинити будівництво храму, але й залишити лоно канонічної Церкви присутніх вірян та духовенство.

Так званий пікет підтримали місцеві можновладці, зокрема депутат Рівненської міськради Ірина Пилипчук розповідала присутнім про низку нібито правопорушень, виявлених нею особисто під час перевірки документації на будівництво храму.

Настоятель релігійної громади на честь преподобного Серафима Саровського протоієрей Ігор Омелянчук пояснив, що дані звинувачення безпідставні, усі документи на будівництво в порядку.

«Документи на початок будівництва у нас в порядку. Вважаю, що претензії пікетувальників безпідставні», — зазначив священик. Він пояснив, що тимчасово зведену каплицю, яка стоїть за словами невдоволених, тут незаконно, громада найближчим часом перенесе.

«Будівля навіть не має фундаменту. Ми її звели тут, поки готували власну земельну ділянку. До кінця тижня ми її перенесемо на територію», — сказав він.

Ситуацію прокоментував заступник Голови відділу зовнішніх церковних зв’язків протоієрей Миколай Данилевич.

«МЗС на днях виступило із заявою, у якій засудило перешкоджання будівництву храму УГКЦ у м. Біла Церква. Я про це писав в себе на сторінці. Добре, що МЗС так піклується про греко-католиків. А тепер те ж саме відбувається з православними в Рівному, де чинять перешкоди будівництву храму УПЦ по вул. Дачній. Дозволи на будівництво в нашої громади є. Повідомлення про початок будівництва також подане. Ситуація майже ідентична тій, що була з греко-католиками в Білій Церкві.

Так що чекаємо відповідної заяви Міністерства закордонних справ на захист православних. Адже все те, що вчора відбулося в Рівному, також є: розпалюванням міжрелігійної ворожнечі, посяганням на свободу совісті та віросповідання, шкодить міжнародному авторитету нашої держави», — написав він на своїй сторінці у Фейсбук.