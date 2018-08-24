У день міста Харкова митрополит УПЦ звершив заупокійну літію на Меморіалі Слави
01:07, 24 серпня 2018Суспільство
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У День міста у Харкові молилися про загиблих визволителів / eparchia.kharkov.ua
У день міста та день визволення Харкова від нацизму у Другій світовій війні, 23 серпня, митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій та духовенство Української Православної Церкви взяли участь у пам'ятних заходах, що відбулися на Меморіалі Слави в лісопарку Харкова.
Після покладання квітів до пам'ятника Скорботної Матері та братських могил, хвилини мовчання, виконання військовим оркестром Гімну України митрополит Онуфрій з духовенством звершили заупокійну літію в каплиці ікони Божої Матері «Взискання загиблих». Про це повідомляє сайт Харківської єпархії УПЦ.
Митрополит УПЦ відправив заупокійну літію на Меморіалі Слави / eparchia.kharkov.ua
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