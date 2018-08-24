У день міста Харкова митрополит УПЦ звершив заупокійну літію на Меморіалі Слави

У день міста та день визволення Харкова від нацизму у Другій світовій війні, 23 серпня, митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій та духовенство Української Православної Церкви взяли участь у пам'ятних заходах, що відбулися на Меморіалі Слави в лісопарку Харкова.

Після покладання квітів до пам'ятника Скорботної Матері та братських могил, хвилини мовчання, виконання військовим оркестром Гімну України митрополит Онуфрій з духовенством звершили заупокійну літію в каплиці ікони Божої Матері «Взискання загиблих». Про це повідомляє сайт Харківської єпархії УПЦ.