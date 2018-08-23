В УПЦ молились про загиблих працівників органів внутрішніх справ

У Всеукраїнський День пам’яті загиблих працівників органів внутрішніх справ, 22 серпня, у Мукачівській, Херсонській та Дніпропетровській єпархіях піднесли особливі молитви.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-служби єпархій.

На прохання начальника Головного управління Національної поліції в Закарпатській області полковника Романа Стефанишина, у Свято-Покровському кафедральному соборі Ужгорода відбулася панахида за спочилими працівниками правоохоронних органів, які загинули при виконанні службових обов’язків. Заупокійну молитву звершили митрополит Феодор і духовенство собору.

Того ж дня у Херсоні, з благословення правлячого архієрея митрополита Іоанна, були відправлені панахиди біля меморіального комплексу загиблим правоохоронцям при храмі на честь праведного воїна флотоводця Феодора, при Головному Управлінні національної поліції в Херсонській області та в храмі на честь сорока мучеників Севастійських, який знаходиться при Управлінні патрульної поліції.

У Дніпрі заупокійна молитва за загиблими працівниками органів внутрішніх справ відбулася у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Її очолив настоятель собору протоієрей Ярослав Денека з кліриками собору. Разом із духовенством за панахидою молилися представники регіональної та міської влади, керівники, співробітники та ветерани правоохоронних органів, викладачі та студенти Університету внутрішніх справ, близькі та родичі загиблих.

Цього ж дня поруч зі Спасо-Преображенським кафедральним собором на Соборній площі Дніпра біля Меморіалу загиблим солдатам пройшли урочисті заходи, присвячені Дню пам’яті працівників внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків. Під час покладання квітів, яке супроводжувалося траурним набатом соборних дзвонів, поіменно згадали кожного, хто віддав своє життя за мир, спокій і безпеку в суспільстві.