На сайті Київської міської ради зареєстрували петицію про встановлення у столиці пам'ятника святому Мстиславу Хороброму

На сайті Київської міської ради 17 серпня зареєстрована петиція з проханням до місцевої влади встановити пам'ятник Мстиславові Хороброму.

Цей князь у давнину був канонізований Церквою одним з чотирьох князів, поряд із Володимиром, Ярославом та Ольгою, повідомляє портал "Релігія в Україні".

"У Києві є пам'ятники лише 3 з 4 князів Києва, канонізованих Церквою - князям Володимиру, Ярославові та княгині Ользі. Натомість, у місті досі нема пам'ятника іншому визначному святому - Великому Київському князеві Мстиславові Хороброму (1143-1180), - зазначає автор петиції Олександр Палій. - Цей князь був суперпопулярним в Україні з 12 по 18 століття, і став замовчувався лише через те, що під час свого правління 1173 року розгромив суздальців - предків московитів. Цього року виповнюється 845 років від тих подій".

Зазначається, що Мстислав Хоробрий відстояв незалежність Києва, завдав 1173 року такої поразки суздальцям, після якої вони не змогли оговтатися до монголо-татарської навали.

Автор петиції пропонує виготовити і встановити на одній з центральних площ Києва пам'ятник Мстиславові Хороброму.

"В ідеалі це могла б бути кінна статуя князя, встановлена в центрі нинішньої площі Льва Толстого, яку для такої нагоди можна було б перейменутвати на площу Мстислава Хороброго. Тим більше це доречно, що Лев Толстой ніяк не зв'язаний з Києвом", - зазначає автор у тексті петиції.

Станом на 23 серпня петиція набрала 205 підписів із необхідних 10 000 для її розгляду.