Жителі Чернівців підтримали петицію щодо будівництва храму та центру соціальної допомоги вагітним жінкам

У Чернівцях може з'явитися храм і Центр соціальної допомоги вагітним жінкам.

Електронна петиція щодо будівництва храму та Центру соціальної допомоги вагітним жінкам у Чернівцях набрала необхідні 250 голосів, повідомляє західноукраїнський інформаційний портал press-centr.com.

Релігійна громада "Всіх Святих землі нашої" УПЦ Чернівців звернулася до Чернівецької міської ради з проханням виділити земельну ділянку по вул. Рівненській 8, для будівництва храму та Центру соціальної допомоги вагітним жінкам.

Як зазначає автор звернення Назар Горук, центр буде займатися морально-духовною і матеріальною підтримкою вагітних жінок і осіб, які потрапили у скрутне становище.

Також буде надавати допомогу спрямовану на збереження дитячого життя і психологічну підтримку в період післяпологової депресії. Центр соціальної допомоги займатиметься співпрацею з європейськими організаціями щодо покращення матеріально-технічного стану профільних медичних установ міста та області.

Станом на 23 серпня петицію підписали 280 осіб з 250 необхідних. Отже, місцева влада повинна розглянути петицію протягом 10-ти днів, а подальшу її долю вирішать депутати під час пленарного засідання.