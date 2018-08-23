У храмі УПЦ КП у Дніпрі влаштували зону для селфі
02:14, 23 серпня 2018Суспільство
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У храмі УПЦ КП у Дніпрі влаштували зону для селфі / facebook.com/Храм-Святого-Спиридона-Тримифунтского-Чудотворця-УПЦ-КП-в-місті-Дніпро
Священнослужителі Храму Святого Спиридона Тримифунтського Чудотворця УПЦ КП у Дніпрі вирішили йти в ногу з часом та підготували для гостей церкви спеціальну фотозону для селфі.
Зокрема, фотозону підготували до великих релігійних свят, які відбулися напередодні - свята Медового та Яблуневого Спасу. Про це повідомляє "Дніпроград" із посиланням на сторінку храму у Facebook.
Видання також зазначає, що керівники Храму Святого Спиридона Тримифунтського Чудотворця раніше оздобили інтер'єр святого місця орнаментами у стилі петриківського розпису.
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