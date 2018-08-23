В Ірпінській біблійній церкві відбудеться зустріч з християнським письменником Філіпом Янсі

На базі Ірпінської біблійної церкви 30 вересня відбудеться зустріч з письменником Філіпом Янсі «Осмислюючи сучасність».

Організаторами заходу виступають міжнародна місіонерська організація «Місія Євразія» та Ірпінська біблійна церква (ІБЦ), повідомляє «Школа без стін». Початок зустрічі о 18:00.

Основна її мета – вільна дискусія на тему взаємодії церкви і суспільства, місії християн в професії, наставництві і покликанні. Спілкування з письменником відбудеться в форматі ток-шоу, модератором якого виступить старший пастор ІБЦ Микола Романюк. В ході зустрічі учасники матимуть можливість отримати автограф автора на його книгах.

Філіп Янсі — один з найпопулярніших християнських авторів сучасності. До теперішнього часу в усьому світі продано 14 мільйонів його книг. Книги Янсі відзначені золотою медаллю «Асоціації християнських видавців», а дві названі книжками року.