На Прикарпатті відкрили історично-релігійний центр "Гора на Дністрі".

У неділю, 19 серпня, Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир Війтишин здійснив освячення Хресної дороги та історично-релігійного центру у селі Новий Мартинів Галицького району Івано-Франківської області, повідомляє "Католицький оглядач".

«Ідея цього центру виникла трохи більше двох років, коли під час місій в нашому селі, отці-місіонери – о. Олесь Будзяк та о. Ярослав Тимішак, зауважили, що було б добре поставити на цьому місці Хресну дорогу», - пригадує о. Ярослав Озарків.

У 2016 році розпочався дворічний процес зведення Хресної дороги та історично-релігійного центру.

Сьогодні тут, над Дністром, уже постала повноцінна Хресна дорога, Біблійний сад, в якому є чимало рослин, згадуваних у Святому Писанні, відновленні окопи І Світової війни, поставленні скульптури св. Петра і Павла. Все це прикрашене чудовою кованою аркою, яка, власне, зустрічає всіх охочих.

«Поєднання світської історії маленького села (всього 370 мешканців) через інформаційні стенди, символічні гармати та окопи (колись тут стояла фортеця, а в часи двох світових воєн велися активні бойові дії) з скульптурами Нового та Старого Заповітів та ще й в додаток оглядовий майданчик — таким є історично-релігійний центр "Гора на Дністрі"», - розповідає краєзнавець та екскурсовод Андрій Костишин.

«Наш задум простий – зробити це маленьке і нікому невідоме місце доступним для кожного, щоби всі охочі могли приїхати сюди, побачити та пізнати, щось нове, або й просто відпочити. А якщо раптом комусь стане нудно, або ж захочеться поділитися світлинами у соцмережі – маємо тут вай-фай у вільному доступі», - жартує парох.

Вся територія центру вже підсвічується, що дає можливість перебувати тут, на схилах Дністра, ще й ввечері, коли зовсім інша атмосфера.