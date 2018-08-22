В УГКЦ заявляють про погрози з боку священика УПЦ КП.

Відповідна заява з’явилася 21 серпня на сайті Київської архиєпархії УГКЦ.

Як повідомляє прес-служба архиєпархії, 16 серпня в адресу вірних Української Греко-Католицької Церкви міста Мена, що на Чернігівщині надійшли несподівані публічні погрози зі сторони священнослужителя Української Православної Церкви Київського Патріархату через те, "що у їхньому місті задля релігійних потреб мешканців було створено нову парафію УГКЦ".

Повідомлення про нещодавно новоутворену парафію УГКЦ міста Мена, на своїй сторінці у соціальній мережі опублікував священноієрей Київського патріархату Нестор Назаров. До своєї сторінки він прикріпив також посилання на інтернет-видання, та підписав його словами: «Як в старі недобрі часи. Наші предки козаки загнали їх назад на захід але вони повертаються. Єресь латинствуючих уже в Мені».

Під постом священика поточилась гостра дискусія, яка у швидкому темпі отримала понад півтори сотні різких коментарів.

"Не жалів у ній оманливих, погрозливих слів та висміювань над УГКЦ сам священик Нестор Назаров. Серед усього сказаного, він із іншим православним священиком Григорієм публічно посилався на болісні моменти з історії України, зухвало виражався на тему святого мученика Йосафата Кунцевича, осуджуючи його, та піддаючи цим під сумнів його святість. Не обійшлось у коментарях без нецензурної лексики, теми політики, томосу та автокефалії, а також нарікання на власне зубожіння", - ідеться у повідомленні прес-служби Київської архиєпархії УГКЦ.

Відзначається, що у своїх висловлюваннях священик тему фінансів зачіпає близько десятка разів, крім того, "не скупиться священноєрей і на нецензурну лексику", а також "у зневажливому контексті пише навіть на теми Богословські, а зокрема зневажливо виражається про Богородицю".