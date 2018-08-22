У Франківську вибухотехніки обстежили територію церкви через залишену підозрілу сумку

13:53, 22 серпня 2018
Суспільство
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Вибухотехніки обстежили територію церкви через сумку / kurs.if.ua

Через підозрілу сумку до церкви викликали вибухотехніків та поліцію, повідомляє "Курс".

Виклик виявився хибним, небезпечних предметів не виявлено, повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

На місці події також працювала мобільно-оперативна група Івано-Франківського МВ УДСНС в області.

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