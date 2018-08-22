У Франківську вибухотехніки обстежили територію церкви через залишену підозрілу сумку

В мікрорайоні Опришівці Івано-Франківська при вході на територію церкви 21 серпня невідома особа залишила сумку.

Через підозрілу сумку до церкви викликали вибухотехніків та поліцію, повідомляє "Курс".

Виклик виявився хибним, небезпечних предметів не виявлено, повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

На місці події також працювала мобільно-оперативна група Івано-Франківського МВ УДСНС в області.