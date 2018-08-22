У День незалежності українці всього світу синхронно виконають «Молитву за Україну»

У День незалежності України, 24 серпня, о 18.00 (за Києвом) українці всього світу синхронно, долаючи часові пояси, виконають духовний гімн України «Боже, Великий Єдиний» Миколи Лисенка.

Подія стане кульмінацією культурно-мистецької акції «Мати Україно – ти у нас одна» за участю кращих творчих колективів національно-культурних громад. Про це повідомили у Департаменті культури КМДА.

Глядачам відкриється яскрава мистецька палітра – хореографічні ансамблі, музичні колективи, майстри художнього слова і вокального жанру.

Таке масштабне і потужне виконання молитви за Україну у 27-му річницю її Незалежності та 100-річчя відродження української державності продемонструє єдність українців у цілому світі, їх віру в Бога і свою країну, ідеться у повідомленні КМДА.

В Україні участь у проекті братимуть професійні та аматорські колективи, церковні хори, студенти тощо. Поза межами України – члени українських громад, а також хори (у тому числі церковні), які мають у своєму репертуарі вищезгаданий твір.

Долучитися до події можна тут.