До нової збірки поета Сергія Жадана увійдуть біблійні цитати та церковні проповіді

У Чернівцях 8 вересня на літературному фестивалі Meridian Czernowitz, а також 14 вересня у Київському будинку офіцерів письменник Сергій Жадан презентує збірку віршів «Антена».

Збірка "Антена" - це біблійні цитати й газетна хроніка, інтимний щоденник і церковні проповіді, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на І-pro.kiev.ua.

До «Антени» увійшли 80 нових віршів Сергія Жадана, який той написав упродовж останніх двох років, та 150 ілюстрацій харківського художника Гамлета. Ця книга – частина трилогії, яку утворюють «Життя Марії» та «Тамплієри».