До нової збірки поета Сергія Жадана увійдуть біблійні цитати та церковні проповіді
05:45, 22 серпня 2018Суспільство
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До «Антени» увійшли 80 нових віршів Сергія Жадана / facebook.com/serhiy.zhadan
У Чернівцях 8 вересня на літературному фестивалі Meridian Czernowitz, а також 14 вересня у Київському будинку офіцерів письменник Сергій Жадан презентує збірку віршів «Антена».
Збірка "Антена" - це біблійні цитати й газетна хроніка, інтимний щоденник і церковні проповіді, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на І-pro.kiev.ua.
До «Антени» увійшли 80 нових віршів Сергія Жадана, який той написав упродовж останніх двох років, та 150 ілюстрацій харківського художника Гамлета. Ця книга – частина трилогії, яку утворюють «Життя Марії» та «Тамплієри».
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