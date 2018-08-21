Львівська влада витратила 1 млн 189 тис. гривень на ремонт церкви святого Іллі УГКЦ

У Львові ремонтують аварійну підпірну стінку храму св. Іллі (УГКЦ), що на вул. Дорога Кривчицька, 113.

На ці ремонтні роботи з міського бюджету виділили понад 1 млн грн. Про це "Львівському порталу" повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Через довготривалу експлуатацію будівлі церкви на її зовнішніх стінах виявили численні вертикальні тріщини довжиною від 2 до 12 м, всередині церкви є також численні вертикальні та горизонтальні тріщини довжиною від 5 до 17 м та деформації окремих частин храму.

Як повідомили у Личаківській райадміністрації, для попередження аварійної ситуації вже замовлено інженерно-геологічні дослідження та топографічне знімання території церкви св. Іллі. Зараз усі ремонтні роботи виконує ПП «Буделектромонтаж». Станом на сьогодні використано коштів більше, ніж на півмільйона гривень.

«Роботи з укріплення підпірної стінки розпочали цього року у червні. Справа в тому, що за кошти управління охорони історичного середовища було заплановано провести реконструкцію самого храму. Однак коли проаналізували ситуацію, то побачили, що в першу чергу потрібно укріпити схил, який зсувається, адже більша частина цього схилу насипна. Тому ми провели геологічні дослідження, розробили проект, пройшли експертизу і розпочали роботи. На проведення цих робіт виділено 1 млн 189 тис грн. Більша частина робіт вже виконана. Залишається зробити водовідведення і благоустрій території. До кінця вересня плануємо все завершити», – зазначив голова Личаківської райадміністрації Іван Лозинський.

Храм святого Іллі збудували на місці первісної дерев’яної церкви 1698 р. Дослідники припускають, що церква була споруджена на місці поганського капища, де поклонялися Перуну, зазначає видання.