Біблія українською мовою доступна в додатку для смартфонів

Українське біблійне товариство запустило безоплатний додаток для смартфонів на базі операційних систем Android та iOS із українським текстом Біблії в перекладі Рафаїла Турконяка.

Незабаром у додатку буде доступний також переклад Івана Огієнка, а на наступний рік запланований і сучасний український переклад (з масоретського тексту), який зараз перебуває на стадії фінального редагування. Про це повідомляється на сайті Українського біблійного товариства.

Додатки прості у використанні, займають небагато місця і після встановлення можуть працювати без під'єднання до інтернету. Доступні зараз функції: навігація між книгами/розділами, пошук слів і фраз, паралельні місця. Аби перейти на наступний/попередній розділ, достатньо провести пальцем уліво чи вправо. Згодом будуть додані й нові функції.

Завантажити додатки можна тут.