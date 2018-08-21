У Вінниці хочуть створити Сімейний комітет при обласній Раді Церков

У Вінниці 20 серпня відбулось чергове засідання секретаріату обласної Ради Церков і релігійних організацій.

На засіданні йшлося про створення постійно діючого органу – Сімейного комітету - при обласній Раді Церков, основною метою роботи якого стане консолідація зусиль духовенства та громадськості області для напрацювання та реалізації спільних стратегій для популяризації цінностей української сім'ї, повідомляє "Вінниця.Ок" з посиланням на прес-службу Вінницької ОДА.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили питанням щодо проведення в області завершальних заходів з відзначення 1030-річчя Хрещення Русі.

13 вересня у Вінниці відбудеться відкриття виставки сучасних художніх фотографій «Києво-Печерська Лавра – святиня України», а 14 вересня - урочиста пам’ятна академія. У жовтні в храмах християнських церков відбудеться фестиваль «Голоси Вінницьких храмів».