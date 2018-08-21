Форум відповідальних християн у Львові зібрав понад 300 учасників

У Львові створили міжконфесійний рух відповідальних християн. Він має стати комунікаційною платформою для громадського християнського середовища та найширших верств людей, які сповідують християнські цінності. І саме в його межах будуть надалі втілювати у життя напрацювання Форуму відповідальних християн “Бог-Людина-Україна”.

Цей захід 18 серпня зібрав у Львові понад 300 учасників, повідомляє "Католицький оглядач".

Захід організували Українська Галицька Партія спільно з ГО “Християнська Україна”, Асоціацією лікарів католиків та МГО “Організацією патріотів України”.

У другій частині Форуму всі учасники поділилися на 8 тематичних секцій (політика і влада, підприємництво, громадянське суспільство, екологія, медицина, освіта і наука, захист Вітчизни: безпека і правопорядок, духовний провід). У кожній обговорили та напрацювали рішення "Як впровадити християнські цінності у різні сфери суспільно життя?".

Форум матиме продовження: уся подальша співпраця, кажуть організатори, буде відбуватися на основі Міжконфесійного руху відповідальних християн.