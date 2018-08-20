Слов'янська міськрада відмовилася дати звання почесного громадянина пастору Церкви, який у 2014 році евакуював людей із міста

Слов'янська міськрада відмовилася удостоїти пастора християнської церкви «Добра звістка» Петра Дудника, який у 2014 році допомагав жителям евакуюватися із захопленого бойовиками міста, а потім допомагав відновлювати зруйноване житло, звання почесного громадянина.

Як повідомляє кореспондент «УНІАН-Релігії», відповідний проект рішення не був підтриманий на пленарному засіданні сесії у понеділок, 20 серпня.

З 27 депутатів, присутніх у залі, «за» проголосували лише 9, більшість же – 15 осіб – утрималися. Один проголосував проти, двоє участь у голосуванні не брали.

Петро Дудник на засіданні не був присутній, а результати голосування прокоментував у Facebook. Він заявив, що не засмучений рішенням депутатів, більшість яких представлені фракцією «Опозиційного блоку», та інших, хто проголосував проти.

«Проти того, щоб сказати «спасибі» за те, що у важкий час ми рятували городян, допомагали усім, чим могли. Часто ризикували життям і здоров'ям, евакуювавши понад 4 тисяч городян і 12 тисяч осіб з інших міст Донбасу, - написав він. - Думаю, це нормально - висловити подяку людям із церкви «Добра звістка» за відновлення будинків городян, за підтримку словом і ділом у воєнний і повоєнний час. Але якщо більшість депутатів міськради не бачать у цьому цінності і думають, що бути невдячним це нормально, тоді, напевно, щось не нормально з нашею душею».

Цього року Петро Дудник став єдиним, кого висунули на здобуття звання почесного громадянина міста. Згідно з проектом рішення, звання пастору «Доброї звістки» пропонувалося призначити за вагомий особистий внесок у соціальний та культурний розвиток міста, благодійну діяльність на Донбасі, вирішення питань соцзахисту дітей і внутрішньо переміщених осіб, а також багаторічну плідну працю в гуманітарній сфері. Минулого року кандидатура Дудника також висувалася на здобуття звання, однак не була розглянута профільною комісією з тієї причини, що документи були подані занадто пізно.