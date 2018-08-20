У Софії Київській до Дня Незалежності відкриється виставка «Генеза державності - Україна козацька»

До Дня незалежності України Національний заповідник «Софія Київська», Музей історичного центру міста Києва та Приватний історико-етнографічний музей «Козацькі землі України» втілили виставковий проект, покликаний якомога повніше відобразити Україну як суверенного учасника європейської історії XVI – XVIII століть.

Виставка проходитиме у виставкових залах «Хлібні» Національного заповідника «Софія Київська» з 23 серпня по 22 жовтня, повідомляється на офіційній сторінці Національного заповідника "Софія Київська" у Фейсбук.

Гетьманські універсали, стародруки козацької доби, клейноди, бароковий іконопис, зброярство, мосяжництво - усе духовне й матеріальне, культурне багатство України буде представлено на виставці. Уперше буде експоновано об’ємну колекцію оригінальних мап із зображенням українських земель XVI – XVIII століть, олійні портрети знаменитих гетьманів і полковників, митрополитів, а також гравюри XVII – XVIII століття з портретами відомих діячів козацької епохи та сценам баталій і життя запорожців.

На відвідувачів чекають ексклюзивні експонати: гармати з козацької чайки XVII століття, срібний пояс Івана Гонти XVIII століття, булава кошового отамана Дмитра Гуні XVII століття, Універсал гетьмана Данила Апостола (рукописний оригінал 1730 року).

Урочисте відкриття відбудеться 22 серпня о 16.00 у виставкових залах «Хлібні» Національного заповідника «Софія Київська».