На Черкащині блискавка влучила в церкву й спричинила пожежу

У селі Сичівка, Христинівського району, під час грози загорілася церква.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник ДСНС Черкащини Костянтин Проценко, повідомляє vikka.ua.

Подія сталася 19 серпня. Блискавка влучила в один із куполів церкви Іоанна Хрестителя. Оскільки церква побудована із дерева, полум’я одразу охопило частину будівлі.

Рятувальники, котрі прибули на місце події, почали евакуацію різноманітного начиння, релігійних цінностей та інших коштовних речей із приміщення церкви. Загорання було повністю ліквідоване протягом години.

Від повного знищення церкву врятувати вдалося. Вогонь значно пошкодив лише один купол