У Луцьку до 25-ліття Музею волинської ікони відкриється виставка сакрального мистецтва

У Луцьку до 25-ліття Музею волинської ікони 21 серпня відкриється виставка сакрального мистецтва. Про це повідомляється на сторінці Музею у Фейсбук. "Запрошуємо поціновувачів сакрального мистецтва на презентацію виставкового проекту "Колекції Музею волинської ікони", присвяченого 25-річчю музею", – йдеться у дописі.

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