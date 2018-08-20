У Луцьку до 25-ліття Музею волинської ікони відкриється виставка сакрального мистецтва

12:43, 20 серпня 2018
Суспільство
594 0
У Луцьку відкриється виставка сакрального мистецтва / volyn.com.ua

Про це повідомляється на сторінці Музею у Фейсбук.

"Запрошуємо поціновувачів сакрального мистецтва на презентацію виставкового проекту "Колекції Музею волинської ікони", присвяченого 25-річчю музею", – йдеться у дописі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter