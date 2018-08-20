У Луцьку до 25-ліття Музею волинської ікони відкриється виставка сакрального мистецтва
12:43, 20 серпня 2018Суспільство
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У Луцьку відкриється виставка сакрального мистецтва / volyn.com.ua
У Луцьку до 25-ліття Музею волинської ікони 21 серпня відкриється виставка сакрального мистецтва.
Про це повідомляється на сторінці Музею у Фейсбук.
"Запрошуємо поціновувачів сакрального мистецтва на презентацію виставкового проекту "Колекції Музею волинської ікони", присвяченого 25-річчю музею", – йдеться у дописі.
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