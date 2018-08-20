У Львові біля собору святого Юра археологи знайшли фундамент храму XIV- XV століття

Під час впорядкування верхнього обходу навколо собору святого Юра у Львові археологи віднайшли фундамент Церкви XIV- XV ст.

Про це розповів керівник прес-служби отець Павло Дроздяк, повідомляє "Четверта студія".

"Цікаву знахідку виявили археологи під час впорядкування верхнього обходу навколо собору святого Юра. За попередньою інформацією, розкопано фундамент Церкви XIV- XV ст., а також знайдені поховання. Це історія, яка промовляє… Чекаємо на офіційні повідомлення експертів”, – сказано у дописі.