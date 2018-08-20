У Дніпрі відбудеться виставка-ярмарок «Світло Православ'я»

З благословення митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея у холі Дніпровського академічного театру драми і комедії з 22 по 30 вересня буде проходити ХІХ духовно-просвітницька православна виставка-ярмарок «Світло Православ'я», присвячена святу Різдва Пресвятої Богородиці та Воздвиженню Хреста Господнього.

До уваги відвідувачів буде представлено великий асортимент церковної і промислової продукції: різні сорти меду та медових виробів, монастирські лікувальні трави та збори, предмети церковного вжитку (ладан, лампадне масло, запашні масла), богослужбові облачення, вироби народного ремесла і промисли, продукція з тканини, Оренбурзькі хустки і шалі, вироби з фаянсу та кераміки, православна література, дитячі ігри, іконопис, живопис, ювелірні вироби, аудіо - та відеопродукція. Про це повідомляється на сайті Дніпропетровської єпархії УПЦ.

За традицією у виставці-ярмарку беруть участь монастирі та приходи Української Православної Церкви, православні видавництва, майстри церковних та народних ремесел з України.