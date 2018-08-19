В Ужгороді відбулося офіційне відкриття фестивалю-ярмарку «Медовий Спас»

У суботу, 18 серпня, в переддень свята Преображення Господнього, в Ужгороді відбулося офіційне відкриття восьмого фестивалю-ярмарку закарпатського меду «Медовий Спас», який розпочав свою роботу ще у п’ятницю.

В урочистій частині заходу за участі керівництва міста, представників Асоціації пасічників Закарпаття з благословення митрополита Мукачівського і Ужгородського Феодора,взяло участь духовенство Мукачівської православної єпархії, повідомляє сайт Мукачівської єпархії УПЦ.

У вітальному слові протоієрей Володимир Гуй привітав усіх з прийдешнім величним святом, побажав пасічникам здоров’я та духовної бадьорості в трудах, а любителям меду – користі від споживання освячених продуктів.

Відтак після звершеної молитви на освячення меду, клірики єпархії освятили медову та іншу продукцію, представлену на ярмарку.