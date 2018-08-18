У Миколаєві вандали зламали поклінний православний хрест

17:48, 18 серпня 2018
Суспільство
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У Миколаєві вандали зламали поклінний православний хрест / eparhia.mk.ua

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

/ eparhia.mk.ua

Святиня була встановлена на перетині проспекту Богоявленський і вулиці Прибузька в Корабельному районі міста.

Очевидно, що був здійснений акт вандалізму — на хресті видно сліди надпилу.

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