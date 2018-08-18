У Миколаєві вандали зламали поклінний православний хрест

У Миколаєві 17 серпня невідомі зламали православний дерев’яний хрест, розташований біля зупинки громадського транспорту.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

Святиня була встановлена на перетині проспекту Богоявленський і вулиці Прибузька в Корабельному районі міста.

Очевидно, що був здійснений акт вандалізму — на хресті видно сліди надпилу.