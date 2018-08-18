На Франківщині розпочато розслідування щодо незаконної передачі храму УПЦ громаді УПЦ КП

У селі Старий Гвіздець Івано-Франківської області депутати сільради незаконно передали храм релігійної громади УПЦ у власність УПЦ КП.

У поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1, ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем), повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на Юридичний відділ Івано-Франківської єпархії.

9 лютого 2018 року депутати Старогвіздецької сільради під час чергової сесії проголосували за те, щоб релігійна громада УПЦ КП отримала у власність раніше відібраний у громади Української Православної Церкви храм на честь Успіння Пресвятої Богородиці.

Ще одне з прийнятих депутатами рішень дозволило прихильникам УПЦ КП виготовити свідоцтво про право на власність, хоча такі свідоцтва вже не видаються з 1 січня 2016 року.

Голова сільради Михайло Дяків неодноразово стверджував, що «храм є власністю села». Водночас в Івано-Франківській ОДА повідомили, що храм належить державі, а не територіальній громаді. Тому питання щодо володіння та використання храму повинні вирішуватися Івано-Франківською облдержадміністрацією.

1 серпня Івано-Франківський відділ поліції розпочав досудове розслідування за ч. 1, ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем) у зв’язку з передачею храму Успіння Богородиці села Старий Гвіздець у власність «Київського патріархату».

Дії голови сільради, у разі виявлення у них правопорушень, можуть призвести до позбавлення волі строком від шести місяців до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зазначається також, що віряни Української Православної Церкви, після насильницького захоплення громадою УПЦ КП їхньої церкви, моляться у домовому храмі.