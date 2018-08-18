У Білій Церкві розгромили місце для будівництва першого у місті храму УГКЦ

У місті Біла Церква вночі 17 серпня група осіб розгромила місце для будівництва першого у місті храму Української Греко-Католицької Церкви.

Інцидент стався на масиві «Піщаний», що на вулиці Героїв Чорнобиля, повідомляє сайт Київської архиєпархії УГКЦ.

Очевидець подій Олександр, розповідає: «Як тільки ми почули, що трапилось, одразу прибули на місце події. Побачили там жахливу лють та ненависть невідомих людей, які нищили власність громади. Агресивні люди чинили розгром на ділянці майбутнього храму, вигукували лайливі слова, погрози та організовано руйнували все, що там було».

Зазначимо, що в Білій Церкві досі немає жодного храму УГКЦ.

«За декілька років наша громада в місті, ідучи на компроміси та комунікацію з місцевою владою, вже двічі змінювала ділянку для будови храму УГКЦ. Але й на теперішній ділянці нам не дають змоги будувати храм місцеві псевдоактивісти, інспіровані різними силами», – говорить протоєрей Василь Чудійович, канцлер Київської архиєпархії.

Він також запевняє, що громада УГКЦ у Білій Церкві має всі законні дозвільні документи для будови храму,