Черкаський суд повторно засудив священика церкви «Семи архангелів», який шахрайством заволодів приміщенням місцевої газети

Придніпровський райсуд Черкас визнав черкаського священика Андрія Степаніщенка винним в ухиленні від покарання та призначив йому покарання у вигляді обмеження волі строком на 2 роки.

Відповідна ухвала датована 6 липня цього року, повідомляє сайт «ІнфоМіст».

У квітні 2014 року Соснівський райсуд визнав Степаніщенка винним у шахрайстві та відмиванні коштів і присудив йому 5 років позбавлення волі. Отець був звільнений від відбування основного покарання з іспитовим строком 3 роки.

Також йому було заборонено обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк у 3 роки Натомість священик із червня 2014 до січня 2016 року був головою парафіяльної ради релігійної громади істино-православної церкви "Семи архангелів". Таким чином він ухилився від призначеного покарання.

У матеріалах досудового слідства зазначається, що у березні 2015 року Степаніщенко від імені релігійної громади уклав договір на придбання у Олександра Безлюдька частини приміщення в Черкасах. При цьому Безлюдько заволодів цим майном шляхом обману. Приміщення насправді ж належить редакції газети "Село і люди". Чоловіки познайомилися в церкві, оскільки Безлюдько є прихожанином «Семи архангелів».

Степаніщенку інкримінували шахрайство, самоправство, підроблення документів та ухилення від покарання. Проте слідчі не змогли переконати суд, що отець знав, що приміщення не належить Безлюдьку, і хотів заволодіти ними шахрайськими методами. Священик свою вину не визнав.

Зрештою суд визнав Степаніщенка винуватим лише в ухиленні від покарання та призначив йому покарання у вигляді обмеження волі строком на 2 роки. Але й від цього покарання суд звільнив його із іспитовим терміном у 2 роки.

Повідомляється також, що редакція газети "Село і люди" звернулася до апеляційної інстанції, наразі відкрито апеляційне провадження.