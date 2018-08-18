У Києві проведуть семінар з фандрейзингу для релігійних організацій
У Києві 28 серпня відбудеться воркшоп “Від жебрацтва до партнерства. Секрети сталого фандрейзингу для faith-based організацій”.
Відвідати воркшоп запрошуються керівники та менеджери релігійних (faith-based) та нерелігійних неприбуткових організацій; священнослужителі, які керують неприбутковими проектами; студенти-християни, випускники ВНЗ й усі, кому цікава тематика залучення донорських коштів для діяльності локальних неприбуткових організацій, повідомляє портал "Релігія в Україні".
Організатор заходу - громадська організація “Співдружність студентів-християн Україна” (“ССХ Україна”).
Під час заходу будуть порушені теоретичні та практичні питання стосовно фандрейзингу, зокрема:
- фандрейзинг як френдрейзинг;
- планування та проведення кампанії зі збору коштів, основні помилки;
- відмінності в українському та західному підходах до фандрейзингу,
- інструменти пошуку підтримки для церковних проектів або проектів faith-based неприбуткових організацій;
Головні спікери воркшопу - Євген Шаталов, який обіймав посаду директора з розвитку ГО “ССХ Україна” 7 років, магістр богослов’я (Левенський університет, Бельгія), та Юлія Ніколайчук, виконавчий директор “ССХ Україна”.
Більш детально дізнатися про умови участі у конференції можна тут.