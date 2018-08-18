У Києві проведуть семінар з фандрейзингу для релігійних організацій

У Києві 28 серпня відбудеться воркшоп “Від жебрацтва до партнерства. Секрети сталого фандрейзингу для faith-based організацій”.

Відвідати воркшоп запрошуються керівники та менеджери релігійних (faith-based) та нерелігійних неприбуткових організацій; священнослужителі, які керують неприбутковими проектами; студенти-християни, випускники ВНЗ й усі, кому цікава тематика залучення донорських коштів для діяльності локальних неприбуткових організацій, повідомляє портал "Релігія в Україні".

Організатор заходу - громадська організація “Співдружність студентів-християн Україна” (“ССХ Україна”).

Під час заходу будуть порушені теоретичні та практичні питання стосовно фандрейзингу, зокрема:

- фандрейзинг як френдрейзинг;

- планування та проведення кампанії зі збору коштів, основні помилки;

- відмінності в українському та західному підходах до фандрейзингу,

- інструменти пошуку підтримки для церковних проектів або проектів faith-based неприбуткових організацій;

Головні спікери воркшопу - Євген Шаталов, який обіймав посаду директора з розвитку ГО “ССХ Україна” 7 років, магістр богослов’я (Левенський університет, Бельгія), та Юлія Ніколайчук, виконавчий директор “ССХ Україна”.

Більш детально дізнатися про умови участі у конференції можна тут.