На Львівщині, археологи перепоховали знайдені останки 15 християн XIII ст.

У четвер, 16 серпня, у Буську, що на Львівщині, археологи перепоховали останки 15 давніх християн, які мешкали тут протягом XII-XIII ст.

На їхні скелети спеціалісти Інституту археології Львівського національного університету ім. Івана Франка натрапили під час розкопок у міському парку, де в часи Київської Русі було мале городище, повідомляє "Zaxid.net".

«Кістки належать малим дітям і дорослим чоловікам, жінкам. Згідно з антропологічними висновками, середній вік людей коливається від 25 до 35 років. За будовою кістяка можна визначити, чи це був землероб, чи воїн, а, можливо, коваль», – розповів місцевий краєзнавець Володимир Ступак.

Ще фахівці припускають: поряд із похованням може бути і храм. Про це свідчать, зокрема, витягнуті з-під землі плитка та цвяхи, характерні для тодішніх релігійних споруд.

«Уламки плитки, які ми тут знайшли, є різними за розмірами й кольорами. Маємо зелені, жовті, коричневі шматки. Думаємо, що їх не просто замощували на підлозі, а викладали з них візерунки. А цвяхи, довжиною у 10 см із квадратним перетином стержня, якраз використовували, щоби з'єднувати дерев'яні елементи в тодішніх церквах. Найімовірніше, храм був круглий - ротонда», – розповів науковий співробітник Інституту археології ЛНУ ім. Івана Франка Петро Довгань.