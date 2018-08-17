У київському монастирі УПЦ КП п'яний священик намагався застрелитися з травматичного пістолета

У Видубицькому монастирі, що належить УПЦ КП, намагався застрелитися п'яний священик.

Спробу суїциду зафіксовано вранці 15 серпня, коли до Лікарні швидкої допомоги з Видубицького чоловічого монастиря, розташованого в Печерському районі столиці, доставили священнослужителя з ознаками сп'яніння і вогнепальним пораненням скроні із застряглою гумовою кулею від травматичної зброї, повідомляє "Страна.Ua".

Потерпілий був у свідомості, але що-небудь пояснювати він навідріз відмовився, як і писати заяву про можливий злочин.

Про подію поінформували правоохоронців медики, повідомивши про спробу суїциду. Коли почали розбиратися в тому, що трапилося, з'ясувалося, що у священика в келії за місцем проживання у Видубицькому монастирі зберігаються два пістолети травматичної дії під патрон Флобера та набої до них. Дозволів священика на зберігання пістолетів не було. Зброю вилучили на експертизу.

Церковна влада проводять своє службове розслідування, за результатами якого невдалий суїцидник може бути позбавлений церковного сану, повідомляє видання.