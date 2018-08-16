У Мелітополі в музеї показали унікальну ікону Спаса Нерукотворного XVII століття

На свято Медового Спаса, 14 серпня, в Мелітопольському міському краєзнавчому музеї розпочала роботу виставка одного експоната.

На ній представлена унікальна старовинна ікона "Нерукотворний образ Спаса", написана в 1683 році іконописцем Михайлом Мілютіним, повідомляють "МВ".

Ця ікона була передана в дар музею старостою церкви при цвинтарі Мелітополя Тихоном Пасічником у квітні 1962 року. Ікона "Нерукотворний образ Спаса" перебувала в Іоанно-Предтеченській церкві, яка стояла на Піщанському кладовищі. Священиком у ній служив відомий у Мелітополі протоієрей Олексій Богаєвський, про це розповіла журналісту "МВ" науковий співробітник музею Тетяна Шевченко-Чепелєва.

У нижній частині ікони пензлем художника нанесено напис: "зрча года писал сей пресвятый образ Господа Бога нашего Иисуса Христа царев (и)зограф Михаил Милютин по обещанию стольника Стефана Афанасьева - сына Собакина". У 1962 році, коли цю ікону брали у фонди музею, його науковий співробітник Ніна Волчкова досліджувала ікону. Виявилося, що "зрча" – це буквена відповідність дати від створення світу – 7191 рік. Якщо від цієї дати відняти 5508 років - дата народження Христа, то вийде, що ікона була створена в 1683 році.

На іконі на білому платі зображено лик Іісуса Христа за канонами того часу - з дотриманням пропорцій людського обличчя. Цей стиль називався "живоподобіє". Тому образ вийшов дуже живим і фотографічним. Прямий ніс, ніжні рожеві губи і щоки, дуже виразні очі, погляд яких спрямований трохи вбік, м'яке хвилясте волосся. Іконописець так майстерно передав уважний погляд Христа, що здається, де б не перебував глядач, Іісус стежить очима за ним. Дуже докладно й правдоподібно до маленької складки виписаний на іконі білий плат, на якому і проступив лик Іісуса Христа. До Андрія Рубльова іконописці так не писали. Навколо лику Христа зроблено безліч написів з Євангелія старослов'янською мовою.

Т. Шевченка-Чепелєва розповіла й про замовника цієї старовинної ікони стольника Собакіна. Він був людиною забезпеченою - його маєток налічувало 99 дворів. У XVII столітті було дуже модним замовляти ікони у художників, а потім передавати їх у дар храмам і монастирям. Складно сказати, як у Мелітополі з'явилася ця ікона, адже ще в 1683 році це була територія Кримського ханства.

Виставка працюватиме до 30 серпня.