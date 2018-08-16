На Франківщині вандали пошкодили статую Христа

Невідомі вандали поглумилися над освяченою статуєю у Галичі, яка знаходиться при вході зі старого мосту на Алею Небесної Сотні в Галичі встановили скульптуру Христа Спасителя.

У скульптури відламано правицю і половину книжки, розповів декан Галицький УГКЦ отець Ігор Броновський, повідомляють "Вікна".

З Тернопілля, спеціально з цього приводу приїхав майстер Богдан Дячук, який минулого року виготовив цю скульптуру. Він запевнив отця декана, що до Дня незалежності відновить статую. Також прийнято рішення в майбутньому збільшити у висоті постамент і спорудити кований балдахін, що захищатиме Христа від атмосферних опадів.

Отець Ігор також планує написати заяву до поліції про вчинення акту вандалізму.