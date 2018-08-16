У ДТП на Львівщині загинув священик УПЦ КП

У вівторок, 15 серпня, у дорожньо-транспортній пригоді у Сколівському районі Львівщині загинув священик церкви Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ КП у Львові, протоієрей Ігор Михайлів.

Митрополит Львівський і Сокальський УПЦ (КП) Димитрій висловив співчуття з приводу загибелі отця Ігоря. Про це йдеться у повідомленні Львівсько-Сокальської єпархії, повідомляє "Zaxid.net".

За інформацією поліції, ДТП відбулося уранці вівторка, близько 7.30, на трасі Київ-Чоп поблизу села Орява Сколівського району. Зіштовхнулися автомобіль Mercedes Sprinter та вантажівка Volvo із причіпом. Від отриманих внаслідок зіткнення травм загинув водій Mercedes Sprinter, 41-річний священик.

Попередньо встановлено, що водій Mercedes Sprinter не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу дороги, де відбулося зіткнення із вантажівкою Volvo. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Відомо, що отець Ігор був священиком церкви Покрови Пресвятої Богородиці, яка діє при Львівському університеті безпеки життєдіяльності, а також обіймав посаду економа у Львівській православній богословській академії. Був одружений та виховував дітей.