Під час підготовки до реставрації Софії Київської виявили фрески та мозаїку ХІ століття

Під час підготовчих робіт до реставрації Софії Київської виявили полотна, які, на думку спеціалістів, доводять, що одну з найстаріших християнських святинь зводили в два етапи.

Розпочав Володимир Великий, а завершив будівництво його син Ярослав Мудрий, повідомляє 5 канал.

"Було два замовника, два періоди. Фактично, коли Володимир помер, який був замовником Софіївського собору, в 1015 році. Приходить на його зміну Ярослав його син, він намагається якомога швидше завершити опорядження собору. І в травні 18 року (1018 – 5.UA), рівно тисячу років тому, освятити цей храм. Не встигали налагодити виробництво мозаїки, бо це досить тривкий процес, тому вони замальовують фрескою. Пізніше, після освячення, налагодивши виробництво, докладають місця фрескою", – пояснила генеральний директор Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська.

Реставрувати взялися фрески та мозаїку ХІ століття у південному крилі "Софії Київської". На фахівців чекає клопітка праця. Нині вони обережно знімають з полотен пил і бруд. Обіцяють під час реставрації зберегти автентичність фресок і мозаїки.

Однак дещо таки доведеться замінити. Наприклад – цвяхи. Всі роботи профінансував благодійний фонд із Кіпру. Загалом на реставрацію виділили 150 тисяч євро. Закінчити відновлення планують до кінця цього року.

"Гіпс є досить водорозчинним і він здатен емігрувати, тому, звичайно, виявлення оцих ділянок і оцих місць є проблематичним. Тому, для реставраторів дуже важливо виявити такі місця і вжити заходів, щоб їх локалізувати або нейтралізувати", – зазначив реставратор-технолог Роман Гуцуляк.