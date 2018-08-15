Олег Сенцов відмовився від зустрічі зі священиком
18:09, 15 серпня 2018Суспільство
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Олег Сенцов / фото Антон Наумлюк
Олег Сенцов не вважає за потрібне зустріч з священнослужителем, який до нього приїжджав, бо він його не знає.
Про це він розповів під час зустрічі в колонії з російською правозахисницею Зоєю Свєтовою, розповіла вона в прямому ефірі 24 каналу.
Олег Сенцов нічого не розповів про ставлення співробітників колонії до нього. Він довіряє лікарям, колонії які його оглядають.
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