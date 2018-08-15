Олег Сенцов відмовився від зустрічі зі священиком

Олег Сенцов не вважає за потрібне зустріч з священнослужителем, який до нього приїжджав, бо він його не знає.

Про це він розповів під час зустрічі в колонії з російською правозахисницею Зоєю Свєтовою, розповіла вона в прямому ефірі 24 каналу.

Олег Сенцов нічого не розповів про ставлення співробітників колонії до нього. Він довіряє лікарям, колонії які його оглядають.