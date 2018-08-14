У Трускавці встановили копію бразильського пам’ятника Христа-Спасителя

У Трускавці Львівської області встановили 12-метрову статую Іісуса Христа з розкинутими руками – зменшену копію 40-метрового Христа-Спасителя з бразильського Ріо-де-Жанейро.

Встановив скульптуру своїм коштом автор ідеї Ігор Кисак. За його словами, статую буде урочисто відкрито після облаштування навколишньої території та обробки постаменту, повідомляє Католицький Медіа-центр.

Скільки коштувало втілення цієї ідеї, пан Ігор не зізнається. «Якщо я жертвую гроші на церкву, то роблю це анонімно, не розоголошуючи. Так само не хочу розголошувати, скільки витратив на цю справу», – сказав він.

«Ідею встановлення у Трускавці статуї Ісуса Христа я виношував змалку. Я думаю, що це об’єднуватиме всіх християн і принесе нам мир», – каже пан Ігор.

9-метровий бетонний Іісус стоїть на 3-метровому постаменті на Гошівській горі – у найвищій точці міста. Встановили фігуру ще у жовтні 2017 року, втім офіційне її відкриття досі не відбулося.

Навесні влада Трускавця повідомила про ремонт дороги, яка веде до 12-метрової статуї Ісуса Христа, який заплановано завершити до дня її урочистого відкриття. Про це повідомило місцеве видання «Трускавець-online».

Сам спонсор встановлення скульптури Христа Спасителя Ігор Кісак сказав, що планує відкриття пам’ятника на кінець 2018 року.