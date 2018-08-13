Проводиться набір на курси жестової мови у школі «Чути серцем»

Розпочинається набір на курси жестової мови в школі «Чути серцем» на базовий рівень.

Заняття будуть проходити при Духовно-просвітницькому центрі Кафедрального собору УПЦ, повідомляється на сайті собору.

Навчання триватиме три місяці: з 16 вересня до 16 грудня, двічі на тиждень - у вівторок о 19.00 та у неділю о 15.30. Наповнення групи до 10 осіб.

Навчання проводить доцент Київської духовної академії і семінарії, куратор недільної школи для людей з проблемами слуху "Чути серцем", сурдоперекладач, корекційний психолог-консультант Анна Блощинська, яка має багаторічний досвід роботи з глухими людьми, а також викладачі та носії мови Світлана Волощук та Галина Інгула.

Під час навчання слухачі зможуть проходити практику, беручи участі в проектах, організованих при недільній школі «Чути серцем».

Головною метою і завданням курсів є подолання бар'єру, що розділяє людей, які чують, та нечуючих із зовнішнім світом, у тому числі - духовним. Жестова мова – це спосіб спілкування глухих і слабочуючих людей. У рамках курсів учасники вчаться основам мови жестів.

По закінченні навчання слухачі отримують свідоцтво від просвітницького центру та школи «Чути серцем».