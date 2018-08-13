У Бердичеві пройшла міжконфесійна хода на захист традиційної сім’ї

14:16, 13 серпня 2018
Суспільство
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Серед учасників були мешканці Бердичева та Бердичівського району / kmc.media

Учасники ходи, які прийшли, щоб висловитися на захист традиційної сім’ї, свідчили про важливість і цінність традиційних міцних і щасливих родин. Було багато банерів із просімейними гаслами й чимало жовто-блактиних кульок, повідомляє "Католицький оглядач". 

/ kmc.media

Серед учасників були мешканці Бердичева й Бердичівського району – переважно вірні протестантських церков, Римсько-Католицької Церкви й Української Православної Церкви Київського Патріархату.

/ kmc.media

У ході взяли участь представники міської влади, депутати міської й обласної рад. 

Після ходи на центральній площі Бердичева відбулося сімейне свято. У програмі були дитяча ігрова програма, майстер-класи, святковий концерт і подарунки.

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