У Бердичеві пройшла міжконфесійна хода на захист традиційної сім’ї

У суботу, 11 серпня, вулицями Бердичева пройшла міжконфесійна хода «Щаслива сім’я – міцна країна».

Учасники ходи, які прийшли, щоб висловитися на захист традиційної сім’ї, свідчили про важливість і цінність традиційних міцних і щасливих родин. Було багато банерів із просімейними гаслами й чимало жовто-блактиних кульок, повідомляє "Католицький оглядач".

Серед учасників були мешканці Бердичева й Бердичівського району – переважно вірні протестантських церков, Римсько-Католицької Церкви й Української Православної Церкви Київського Патріархату.

У ході взяли участь представники міської влади, депутати міської й обласної рад.

Після ходи на центральній площі Бердичева відбулося сімейне свято. У програмі були дитяча ігрова програма, майстер-класи, святковий концерт і подарунки.