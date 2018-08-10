У Борисполі відзначили свято духовної музики, присвячене небесним покровителям міста

17:21, 10 серпня 2018
Суспільство
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 У Борисполі відзначили свято духовної музики, присвячене небесним покровителям міста / boryspil-eparchy.org

У день пам'яті святих  мучеників Бориса і Гліба, 6 серпня, у місті Борисполі з благословення митрополита Антонія вже другий рік поспіль відбулося свято духовноі музики. 

Назва міста безпосередньо пов’язана зі святим Борисом, сином князя Володимира. Тож храмове свято Борисполя відзначається 6 серпня саме у день святих Бориса і Гліба, повідомляє сайт Бориспільської єпархії УПЦ.

/ boryspil-eparchy.org

На Європейській площі перед мерією з привітанням виступив мер міста і благочинний протоієрей Георгій Носач. Він передав вітання зі святом від митрополита Антонія усім містянам та учасникам концерту, побажав представникам влади мудрого управління по образу князів Бориса і Гліба, подякував вірянам за участь у хресній ході на честь 1030 ліття хрещення Русі. 

/ boryspil-eparchy.org

В концерті взяли участь артисти із відомих українських телепроектів: фіналіст телепроекту “Україна має талант” Арсеній Журавель, фіналіст телепроекту “Голос Країни” Олександр Ковтун, учасниця телепроекту “Голос країни”  Ірина Смірнова та інші.

/ boryspil-eparchy.org

Також мешканців Борисполя привітав відомий виконавець духовних  пісень протоієрей Сергій Кисельов, який виконав декілька своіх творів.

У концерті також  взяв участь відомий украінський бард, кобзар, бандурист Василь Жданкін. 

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