У Борисполі відзначили свято духовної музики, присвячене небесним покровителям міста

У день пам'яті святих мучеників Бориса і Гліба, 6 серпня, у місті Борисполі з благословення митрополита Антонія вже другий рік поспіль відбулося свято духовноі музики.

Назва міста безпосередньо пов’язана зі святим Борисом, сином князя Володимира. Тож храмове свято Борисполя відзначається 6 серпня саме у день святих Бориса і Гліба, повідомляє сайт Бориспільської єпархії УПЦ.

На Європейській площі перед мерією з привітанням виступив мер міста і благочинний протоієрей Георгій Носач. Він передав вітання зі святом від митрополита Антонія усім містянам та учасникам концерту, побажав представникам влади мудрого управління по образу князів Бориса і Гліба, подякував вірянам за участь у хресній ході на честь 1030 ліття хрещення Русі.

В концерті взяли участь артисти із відомих українських телепроектів: фіналіст телепроекту “Україна має талант” Арсеній Журавель, фіналіст телепроекту “Голос Країни” Олександр Ковтун, учасниця телепроекту “Голос країни” Ірина Смірнова та інші.

Також мешканців Борисполя привітав відомий виконавець духовних пісень протоієрей Сергій Кисельов, який виконав декілька своіх творів.

У концерті також взяв участь відомий украінський бард, кобзар, бандурист Василь Жданкін.