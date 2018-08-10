Одеські священики влаштували свято у день святого цілителя Пантелеймона для 180 дітей

У день пам'яті цілителя Пантелеймона, 9 серпня, з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, молодіжний актив соціального відділу Одеської єпархії УПЦ відвідав дітей-пацієнтів медичних установ та підопічних виховних закладів міста Одеси.

Одеські священики влаштували свято для пацієнтів онкологічного відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, дитячого відділення Одеського обласного протитуберкульозного диспансеру та підопічних Одеського дитячого будинку-інтернату, повідомляє "Православна Одеса".

Для 180 дітей були підготовлені святкова розважальна програма та різноманітні солодощі.