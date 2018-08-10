Кращих українських лікарів нагородили орденом святого Пантелеймона

Вчора, 9 серпня, у день пам’яті великомученика і цілителя Пантелеймона, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія вікарій Київської Митрополії єпископ Васильківський Миколай взяв участь у заходах з відзначення номінантів та нагородження переможців Орденом Святого Пантелеймона кращих лікарів України.

Урочистості відбулися в Будинку митрополита Національного історико-культурного заповідника “Софія Київська” та Національному театрі імені Івана Франка. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

У 2007 році Міністерством охорони здоров’я України з благословення Блаженнішого Митрополита Володимира (Сабодана) було запроваджено відзнаку за професіоналізм та милосердя у п’яти номінаціях — Орден святого Пантелеймона.

Відтоді щороку 9 серпня у Києво-Печерській лаврі звершують подячний молебень за лікарів та вручення їм нагород. Цього року з благословення Предстоятеля УПЦ подячні молебні особливим чином були звершені у всіх храмах єпархій Української Православної Церкви.

Від імені митрополита Онуфрія єпископ Миколай привітав переможців, передав первосвятительське благословення та побажав успіхів і плідної праці на ниві служіння людям та Україні.

Пам’ять 106 загиблих під час бойових дій на Сході України медичних працівників вшанували хвилиною мовчання.