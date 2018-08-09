Православні білоруси організували відпочинок для дітей з Донбасу

Відпочинок для семидесяти дітей із селищ Саханка, Заїченко, Дзержинське, Ленінське, Новотаврія, Зайцеве, що знаходяться на лінії розмежування в зоні конфлікту на Донбасі, організували волонтери парафії храму на честь ікони Богоматері «Всіх скорботних Радість» м. Мінськ та інші небайдужі люди.

Для дітей організували відвідування дитячого парку, атракціонів, аквапарку. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на Sоbor.by.

«Селища, що розташовані на лінії розмежування, – місця, де діти подорослішали дуже швидко. До війни тут діти ставляться вже буденно, за чотири роки вона стала частиною їхнього життя», – розповіли організатори.